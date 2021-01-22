Спустя 10 лет: На Донетчине разработали первый в Украине подземный 3D-тур в соляную шахту (Фото)

В Соледаре (Донецкая обл.) создали виртуальный тур по соляной шахте на глубине более 200 метров. Проект реализовали активисты, развивающие на подконтрольной части Донетчины локальный туризм, передает «Вільне радіо».

Соляную шахту Соледара, спелеосанаторий и интерьер музея соляной промышленности можно увидеть, не выходя из дома, по ссылке.

«Человек может "побывать" в соляной шахте, не выходя из дома. Это очень актуально во время пандемии коронавируса, когда есть определенные ограничения. А также это прекрасная возможность популяризации и развития туризма. Это более уникальный контент, с вау-эффектом, чем фото или видео», – говорит руководитель студии Travelbox VR Сергей Орлик.

Снимать самую большую камеру № 41-бис решили с людьми в кадре. «Чтобы зритель мог хотя бы примерно представить объем этого места», – пояснил Орлик.

Фрагмент фотопанорамы камеры № 41-бис. Скриншот 3D-тура

Такое виртуальное путешествие по соляной шахте могло бы появиться еще десятилетие назад. «Не давали разрешения, потому что это все же "стратегический объект". Многие тогда не понимали, что такое виртуальные путешествия, и на вопрос "Можно здесь снять панораму в 360 градусов для виртуального тура?", конечно же, проще было ответить "Нет, не надо". Прошло время, люди стали современнее. И только сейчас, благодаря этому проекту, мы получили такое разрешение и сделали это», – рассказывает разработчик виртуального тура.

Первая панорама 3D-тура снята над шахтой с квадрокоптера, чтобы зритель с высоты мог понять пространство, которое потом возможно захочет посетить с экскурсией. Это панорама в 360 градусов: ее можно покрутить во все стороны, приблизить и рассмотреть объекты более детально.

Панорама Соледара с квадрокоптера. Скриншот 3D-тура

На панорамах отмечены ключевые или значимые объекты, и если на них нажать, появляется информационная справка. Такие подсказки есть на протяжение всего тура.

Слева в меню отображаются все панорамы этого виртуального тура. Поэтому можно сразу перейти на более интересующие. Или листать их по очереди, сначала нажав кнопку «спуск», как во время реального посещения соляной шахты. Стрелки обозначают направление движения.

Виртуальный тур работает корректно в мобильный телефонах, планшетах и ноутбуках. Разработчик планирует со временем разработать и версию этого тура, которую можно было бы просматривать в специальных очках Oculus. «Или пользователи, у которых есть элементарные гугл-кардборды (гугл-коробка, куда можно вставить телефон), тоже смогут смотреть это иммерсивное путешествие с эффектом приближения», – говорит Орлик.

Владелец студии Travelbox VR объясняет технологию создания такого путешествия. «То, что мы видим на экране, – это технология WebVR: браузер позволяет просматривать фотопанораму 360 градусов на мониторе или в очках виртуальной реальности. Чтобы снять фотопанораму, нужны штатив, специальная панорамная головка с фотокамерой с широкоугольным объективом. Определенным образом вращая панорамную головку на 360 градусов, делаю серию снимков каждые 20 градусов. Затем обрабатываю их в программе, "сшивая" в так называемые "простыни"», – рассказывает Сергей.

Следующий этап – превращение этой «простыни» в интерактивный контент, который уже пользователь сможет крутить у себя мышкой на мониторе. Такие панорамы разработчик затем объединяет в виртуальный тур, добавляя интерактивные элементы, точки перехода.

В процессе фотосъемки основной проблемой стало недостаточное освещение в шахте. «Есть определенные сложности при съемке панорамы под землей, поскольку там недостаточно света. Значительный перепад между тенью и светом. И лампы – различной цветовой температуры (одна – теплого света, другая – холодного), и все это "бликует" на стены. Это затрудняет обработку, "сшивку" – приходится дольше повозиться, чем с простой панорамой на улице. Но, считаю, мы справились», – говорит Сергей Орлик.

А вот соляная пыль, по его словам, опасности для техники не представляла. «Это если прийти туда, где добывают соль, или в соляную мастерскую (где изготавливают сувениры из соли, – ред.), – там концентрация микрочастиц гораздо больше. И, конечно, для камеры это будет плохо», – отметил разработчик.