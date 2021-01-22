Одному человеку не хватило теста на COVID-19: Как прошел день на КПВВ Донбасса

Сегодня, 22 января, на Донбассе работало 2 контрольных пункта въезда-выезда– КПВВ «Станица Луганская» и «Новотроицкое». За день на линию разграничения в обе стороны пересекли 1090 человек, из них 87% пришлось на КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщили мониторы БФ «Право на защиту» («Право на захист»), передает «Вільне радіо».

На КПВВ «Новотроицкое» прибывшим из «ДНР» продолжают предоставлять услугу бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус для возможности сократить период самоизоляции или обсервации. Люди, которые следуют с неподконтрольной Донетчины, уже знают о возможности сдать экспресс-тест, поэтому чаще обращаются в медпункт на территории сервисного центра рядом с КПВВ.

В частности, сегодня медики использовали все тесты, которые у них на этот день были в наличии. На одного человека теста не хватило.

Всего КПВВ «Новотроицкое» сегодня пересекли 139 человек:

в сторону «ДНР» прошли 89 чел.;

на подконтрольную территорию – 50 чел.

Из 50-ти прибывших из «ДНР» 27 человек сделали экспресс-тест на COVID-19. Все результаты были отрицательные, поэтому люди смогут не оставаться на самоизоляции.

КПВВ «Станица Луганская» сегодня пересек 951 человек:

в сторону «ЛНР» – 448;

на подконтрольную территорию – 503.

Представители БФ «Право на защиту» помогли получить электронный пропуск по ускоренному режиму двум людям.

Также за помощью обратился гражданин России, который с 2002 года жил во Франции, а сейчас едет в Луганск к семье, но не имеет регистрации на неподконтрольной Луганщине. Ему оформили пропуск для пересечения КПВВ, однако разрешение будет получено в течение 15 дней.