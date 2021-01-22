Козак получил «нагоняй» от Кремля: Казанский рассказал о переговорах в ТКГ

Ход переговоров во время заседания Трехсторонней контактной группы 21 января даже с появлением заместителя главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака существенно не изменился. Россия продолжает попытки легализовать «ЛНР» и «ДНР» и представить «республиканцев» стороной конфликта. Об этом сегодня, 22 января, в эфире «Громадського радіо» заявил Денис Казанский, журналист и представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ.

«В целом во время последнего заседания ничего не изменилось. Позиция России остается той же – признать группировки "ЛНР" и "ДНР", легализовать их в переговорах. И из-за такой позиции РФ переговоры никуда не продвигаются. Поэтому вчерашнее заседание ничем не отличалось от предыдущих», – сказал он.

Казанский предположил, что Козак лично появился на заседании, поскольку получил «нагоняй» из Кремля, ведь обещал им определенный результат, которого до сих пор нет. «Наверное, он решил вмешаться, т.к. от него требуют результат. Возможно, он его и гарантировал, когда [куратора "Л-ДНР" от Кремля Владислава] Суркова освобождали, а его ставили взамен. Но результата нет. РФ не может продавить, а Украина не уступает», – пояснил Казанский.

По словам журналиста, Дмитрий Козак вел себя нервно и разговаривал очень раздраженно. Было видно, что он не доволен неуступчивостью Украины.

«Думаю, Козак получил некий "нагоняй", потому что было неожиданно увидеть его на переговорах. Тактика, когда РФ приводит на заседание ТКГ представителей незаконных вооруженных формирований, пытаясь их сделать стороной переговоров, не работает. Украина настаивает, что предметно разговаривать будет только с теми, кто принимает решения. То есть с Москвой, которая все контролирует. А это ее нервирует, потому что они хотят сделать боевиков стороной конфликта, сделать вид, что конфликт внутренний. Они постоянно подчеркивают, что это дело Украины», – отметил переговорщик.

Предложения от Дмитрия Козака были те же, что и всегда: он и российская сторона настаивают, что Украина должна принять на ТКГ «дорожную карту» по выполнению Минских соглашений – в российском варианте с легализацией в ней «ЛНР» и «ДНР». При этом, украинский план к рассмотрению они брать не собираются. «Козак в эмоциональной форме требовал, чтобы обсуждали их план», – подытожил Казанский.

Как сообщалось, 21 января в онлайн-формате состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию войны на Донбассе. В нем неожиданно принял участие заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак. К этому времени он ни разу не участвовал в заседаниях группы.

Перед этим, 19 января на заседании политической подгруппы ТКГ присутствовали неизвестные люди, которые представились «общественными советниками» от «Л-ДНР». Украинская сторона выразила недовольство такими действиями России, поскольку никто не санкционировал присутствие этих людей на переговорах.

9 июня 2020 года Украина привлекла к работе группы по политическим вопросам ТКГ заявленных со стороны украинской делегации представителей Донецкой и Луганской областей, в частности, журналистов Сергея Гармаша и Дениса Казанского.