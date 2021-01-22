В больницах Мариуполя используют кислородные концентраторы, переданные Фондом Рината Ахметова

Ринат Ахметов продолжает оказывать системную и масштабную помощь стране в борьбе с коронавирусом. В рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине» государственным больницам передано более 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, 337 тысяч экспресс-тестов, 1044 единицы медицинского и лабораторного оснащения. Также медики получили современное высококлассное оборудование, от которого напрямую зависит жизнь тяжелобольных пациентов. В частности, Фонд Рината Ахметова поставил опорным больницам в регионах 205 аппаратов ИВЛ и концентраторы кислорода. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Фонда.

«Фонд Рината Ахметова в декабре совместно с банком ПУМБ закупил и передал 140 кислородных концентраторов в разные регионы Украины. И это огромная помощь! Ведь кислородная поддержка больных – это не только спасение жизни, но и ускорение выздоровления», – говорит Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Один из таких концентраторов установлен в городской больнице № 9 Мариуполя.

На сегодня вопрос обеспечения пациентов кислородом в Мариуполе решен. Хотя, как вспоминают медики, еще год назад было попросту тяжело морально выходить на работу. «Самое страшное, когда нужно врачам выбирать: кого "посадить" на кислород, а кого – нет. Я бы не хотела, чтобы когда-нибудь повторилось такое в моей практике», – вспоминает терапевт Дарья Ежеленко.

Обеспечить кислородными станциями непосредственно Мариуполь стало возможным благодаря Фонду Рината Ахметова и компании «Метинвест». «Мы тогда занялись этим, установили 300 кислородных коек в инфекционных больницах Мариуполя и подвели к ним кислород. В конце прошлого года в Мариуполе мы еще добавили более трёхсот коек. То есть сейчас там порядка шестисот пяти коек», – рассказал Юрий Рыженков, генеральный директор «Метинвеста».

Помощь Рината Ахметова уже спасает жизни людей. В этом уверена бывшая пациентка Мариупольской больницы № 9 Ольга Коломийченко: «Просто нет слов. У меня сахарный диабет плюс ковид. Я умирала – задыхалась. Если бы не кислород, меня уже не было вообще. Большое спасибо Ринату Ахметову за то, что спасает жизни простых людей».

Специалисты подчеркивают, что кислородные концентраторы – один из неотъемлемых факторов в борьбе с коронавирусом. «Концентраторы можно достаточно оперативно применять в работе. Это мобильное устройство, которое можно использовать как в домашних условиях, так и в лечебных заведениях», – пояснил Сергей Дубров, президент Ассоциации анестезиологов Украины.

«Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.