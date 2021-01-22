Украина ожидает вакцину Pfizer от коронавируса в первой половине февраля

Украина подала заявку на получение примерно 200 000 доз вакцины от коронавируса от компании Pfizer. Речь идет о вакцинах, которые Украина получит в рамках программы COVAX. Поставка ожидается в первой половине февраля. Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил заведующий отделом иммунизации Центра общественного здоровья Украины Александр Заика.

«Мы подтвердили 18 января готовность принять в 200 тыс. вакцин от коронавируса уже в первой половине февраля. Сейчас COVAX рассматривает документы. После рассмотрения они сообщат четко дату и количество вакцины. Предварительно это 200 тыс. доз Pfizer / Biotech», – сказал он.

Всего в рамках программы COVAX Украины может бесплатно получить препараты для прививки 20% населения – пока речь идет о 8 млн доз.

«Первый этап вакцинации – это медицинские работники учреждений здравоохранения, где оказывают помощь больным COVID-19, также пожилые люди 80+. Общая очередь на первый этап составляет более 365 тыс. человек», – добавил Заика.

Напомним, 30 декабря ГП «Медзакупивли Украины» заключило первый договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech, Китай. Эту вакцину планируют зарегистрировать в Украине до 5 февраля.