В прошлом – учителя, медработники: О работе двух хосписов на Донетчине (Фото, контакты)

Документы сгорели во время обстрела, взрослые дети живут за границей или на неподконтрольной Украине территории. В такой ситуации оказались десятки людей пожилого возраста вблизи линии разграничения. Некоторые из них живут в хосписах региона, передает «Вільне радіо».

В Донецкой области работают 8 центров социального обеспечения, в которых можно жить. Принимают туда одиноких людей, у которых официально нет родственников, и людей с инвалидностью, которым нужен уход. Но остаются те старики, которые не подпадают под требования и также нуждаются в помощи. Такими занимаются волонтерские хосписы. Их на Донбассе, по информации представителей гуманитарных миссий, около 10. Далее речь пойдет о двух из них.

Так, «Дом милосердия Екатериновка» расположен в селе Екатериновка, действует уже 20 лет. Руководитель центра отец Роман отмечает, что с начала боевых действий нуждающихся в приюте стало гораздо больше. Донецк, Марьинка, Волновахский район – разные города и своя история у каждого.

«Последняя бабушка была из Марьинки. Там есть улица Леси Украинки, там такие были обстрелы, что все дома разбиты. Любовь Ивановна пережила там 2014-2016 годы. А сейчас уже она парализована, дочь ее больше года за ней ухаживала, а теперь сама попала в больницу. Забрали бабушку, у нее одна рука еле двигается и все», – объясняет священник.

Сейчас на содержании этого хосписа 39 человек, они живут в двух домах. Только один из людей бездомным, также есть мужчина с инвалидностью детства – его привезли с пролежнем на все тело. Но большинство в прошлом – учителя, медработники. Которые и в дурном сне не видели, как будет проходить их старость. 13 человек – лежачие. Всех надо накормить, помыть. Занимаются всеми 16 сотрудниц.

«Это очень тяжелый труд. Я перед нашими девушками склоняюсь. У них зарплата минимальная. Они от безысходности к нам приходят – те и те. Поэтому у нас Дом милосердия. Работы нет, шахты закрывают или зарплату не платят. Женщины кормят своих мужчин. Когда есть гуманитарка, стараемся делиться. Вот картофель прислали из Ровенской епархии, 8 тонн…», – добавляет отец Роман.

Осенью 2020 года один из домов хосписа достроили, сделали перепланировку. Обустроили еще 4 комнаты на 12 мест. В ноябре закончили строительство, почти сразу свободные места заполнились.

«У нас 5 человек жили в прачечной. Ее оборудовали, утеплили, поставили кровати. Просто некуда было селить. Люди летом шли, куда-то их надо было размещать. Они переселились в новые комнаты», – рассказывает основатель хосписа.

Здесь готовы взять на содержание до 50 человек, то есть еще 10-рых. Но нужно помещение на первом этаже, куда было бы удобно заходить. За 20 лет существования на помощь от государства не рассчитывали. Поддерживают заведение неравнодушные люди, международные организации, иногда представители бизнеса.

Хоспис в Часов Яре «помоложе» – ему 4 года. Он состоит из двух условных частей: это 3 частные дома и 2 двухкомнатные квартиры на первом этаже (для лежачих). Сейчас всего у волонтеров живут 48 человек. Но эта цифра постоянно меняется. Кто-то проводит в хосписе пару недель, кто живет несколько лет.

«Наш хоспис для тех стариков, у которых номинально есть родственники, поэтому государственные ими не занимаются, они не одиноки. А эти родственники с ними или не общаются, или живут за границей или сами попали в трудное положение. Зимой нам еще управления соцзащиты, терцентры, старосты сел "сдают" одиноких стариков, которые не могут топить печь в доме», – говорит руководитель гуманитарного центра «Пролиска – Часов Яр» Евгений Ткачев.

Осенью у хосписа появился филиал в Северске. Там приобрели два частных дома по соседству. Один был уже с ремонтом, туда сразу заселили 13 человек. Во втором доме сейчас готовятся делать ремонт, там смогут разместить еще около 15 нуждающихся. Правда, сколько на это понадобится денег – сейчас трудно и сосчитать.

Из таких условий забирают людей в хоспис

«На каждого человека, если бы мы все это покупали, где-то на месяц шло бы 4,5 тыс. грн. Это если считать до роста коммунальных тарифов. Медикаменты, продукты, одни подгузники и пеленки для лежачих – это 1,5 тысячи в месяц. А в государственных, говорят, один человек обходится в 8 тысяч в месяц», – продолжает Ткачев.

Волонтеры также помогают оформить пенсии и другие социальные выплаты, если это нужно. А нужно почти всегда.

«Потом у человека есть выбор – оставаться у нас, но тогда все его соцвыплаты и пенсия идут хоспису, или где-то идти самостоятельно жить. Таких случаев много. Кто-то шел в общежитие, у кого большая пенсия – может снимать жилье. Иногда здесь уже родственники появляются, которые как-то не против уже забрать. Для кого-то морально тяжело жить так, потому что привыкли сами жить и сами все решать», – говорит Евгений.

Стройматериалы, средства гигиены, инвалидные коляски – с этим и не только волонтерским хосписам помогает гуманитарная миссия «Пролиска». Так, в 2020 году «Дом милосердия» поддержали в целом на полмиллиона гривен. Еще один из видов помощи – юридическая, с восстановлением документов. Есть старики (и не только), которые до сих пор живут еще с советскими паспортами.

«Мы с этим столкнулись в 2015 году в Красногоровке. Мужчина был допенсионного возраста, ранее он никаких выплат не получал, подрабатывал на стройке неофициально. Зимой 2014-15 годов ему не было, чем топить дом, и он отморозил ногу. Ее ампутировали. Он хотел оформить группу инвалидности, но не смог, потому что не было паспорта. Процесс восстановления документов и обновления гражданства длился 4 года», – рассказывает руководитель гуманитарной миссии Евгений Каплин.

Отметим, еще в 2018 году волонтеры поднимали вопрос о том, что частные хосписы стоит узаконить на государственном уровне. Но таких изменений в законодательстве пока нет.

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