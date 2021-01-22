Три многоэтажки: В Краматорске показали, какие дома построят для переселенцев (Видео)

В Краматорске определились с местом для строительства жилья для переселенцев. Три многоэтажки планируют построить до 2025 года в микрорайоне Лазурный, передает «Суспільне».

Деньги на проект предоставляет правительство Германии, проект реализует Международная организации по миграции (МОМ). За выделяемые 22 млн евро, квартиры построят в Краматорске и Северодонецке.

Елена Кудаева – переселенка из Донецка. В Краматорск с семьей переехала более 5 лет назад. Все это время жилье снимает.

«У меня двое детей и старенькая мама. Это уже вторая квартира, которую мы арендуем именно в этом городе. Конечно, хотелось бы иметь свое жилье, но пока это такая мечта, и она недостижима. Поскольку цены на жилье очень высокие, и сэкономить на него пока для нашей семьи – это невозможно», – делится Елена.

Построить три многоэтажки для переселенцев в Краматорске планируют на пустыре микрорайона Лазурный. За решение о выделении этого участка земли проголосовали депутаты Краматорского горсовета на сессии 13 января.

Проект домов для переселенцев в Краматорске

Нынешний пустырь

Строительство рассчитано до 2025 года. После в домах смогут поселиться до 800 человек. «80% – это будут временно перемещенные лица, а 20% – это будут жители города. И городской совет, и депутаты, мы будем определять – кто, какие группы нашего населения в рамках этих 20% получат эти квартиры», – объясняет мэр Краматорска Александр Гончаренко.

Жилье для переселенцев будут строить за деньги европейских доноров. «Правительство Германии предоставляет 22 миллиона Международной организации по миграции, которая планирует в Краматорске и Северодонецке построить около 500 квартир для переселенцев. В Краматорске будет профинансировано минимум построение домов с 250 квартирами, общей стоимостью около 11,5 млн евро», – заключил Гончаренко.