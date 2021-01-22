На КПВВ «Новотроицкое» показали, как делают экспресс-тест на коронавирус (Фото, видео)

С 15 января на КПВВ «Новотроицкое» прибывшим из «ДНР» предлагают бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус, при отрицательном результате человек освобождается от самоизоляции или обсервации. Биоматериал для теста берут с помощью ватного тампона – снимают мазок со слизистой оболочки носа, передает «Суспільне».

Впервые такой тест сделал житель неподконтрольной Горловки Игорь, фамилию не называет. Следует из Горловки в Мариуполь. Говорит, что разрешение на пересечение линии разграничения от «ДНР» ждал 15 суток. «Оттуда я как могу выехать? Там специальное разрешение нужно», – говорит мужчина.

Результат теста ему сообщают через 15 минут. У Игоря он – отрицательный. Это означает, что ему не нужно будет находиться на самоизоляции, данные об этом занесут в мобильное приложение «Вдома».

«Все данные вносятся в базу данных, в Google-таблицу. Пока они доезжают до места пребывания, с них может быть сняты ограничения в "Вдома"», – рассказывает главная медсестра Алла Ващенко.

Из-за позиции «ДНР» пересечение КПВВ «Новотроицкое» происходит всего два дня в неделю – по понедельникам и пятницам. В первый день тестирования – 15 января – услугой воспользовались 9 человек, столько же и 18 января. По словам Алла Ващенко – все результаты отрицательные. А вот 22 января из 50 прибывших тестирование прошли уже 27 человек.

«Быстрые тесты мы получили в рамках гуманитарной помощи по распределению из Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации. Производитель – Китай», – объясняет главная медсестра.

По словам заместителя начальника отдела пограничной службы «Новотроицкое» Артема Рожкова, с начала этого года на КПВВ «Новотроицкое» пограничники наблюдают уменьшение людей, желающих пересечь линию разграничения.