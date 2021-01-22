Рожали дома: В Мариуполе трех женщин с осложнениями забрала «скорая»

В Мариуполе с начала января после неудачных домашних родов три женщины оказались в больнице. Две из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщается на Facebook-странице Мариупольского городского роддома.

«Только в этом месяце в наш роддом доставлены три женщины после домашних родов, двое из них – в тяжелом состоянии», – отмечают медики.

В Мариуполе есть 3 коммунальных медучреждения, оказывающие квалифицированную круглосуточную бесплатную помощь беременным и роженицам:

Мариупольский городской родильный дом;

Мариупольское территориальное медицинское объединение «Здоровье и женщины»

Перинатальный центр Мариуполя

«Пожалуйста, не рискуйте здоровьем и жизнью своей и ребенка… Обращайтесь! Ведь тяжелые последствия всегда лучше предупредить, чем лечить», – призвали мариупольчанок медики.