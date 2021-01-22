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Рожали дома: В Мариуполе трех женщин с осложнениями забрала «скорая»

22.01.21 21:30
В Мариупольском городском роддоме
В Мариупольском городском роддоме / Фото: facebook.com

В Мариуполе с начала января после неудачных домашних родов три женщины оказались в больнице. Две из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщается на Facebook-странице Мариупольского городского роддома.

«Только в этом месяце в наш роддом доставлены три женщины после домашних родов, двое из них – в тяжелом состоянии», – отмечают медики.

В Мариуполе есть 3 коммунальных медучреждения, оказывающие квалифицированную круглосуточную бесплатную помощь беременным и роженицам:

  • Мариупольский городской родильный дом;
  • Мариупольское территориальное медицинское объединение «Здоровье и женщины»
  • Перинатальный центр Мариуполя

«Пожалуйста, не рискуйте здоровьем и жизнью своей и ребенка… Обращайтесь! Ведь тяжелые последствия всегда лучше предупредить, чем лечить», – призвали мариупольчанок медики.

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