На телеканале «Украина» стартовало шоу «Маска» (Видео)

На телеканале «Украина» в январе стартовало шоу «Маска». Более полугода огромная команда проекта трудилась над украинской адаптацией мирового бестселлера The Masked Singer. Дизайнеры Леся Патока и Назар Дидык создали 22 костюма-маски, среди которых 16 постоянных образов участников и 6 гостевых, которые лишь единожды выступят на сцене шоу. Музыкальный продюсер Сергей Грачев подготовил около 100 оригинальных аранжировок любимых хитов зрителей. Специально для украинского проекта была построена масштабная сцена, в производстве которой использовали инновационные мировые технологии. А над грандиозными номерами работают целых четыре режиссера-постановщика, имена которых знают далеко за пределами нашей страны – это Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман. Всего же над проектом работают более 200 человек.

Украинский проект «Маска» на канале «Украина» будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов. Участниками музыкального шоу-детектива станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители.

16 января вышел первый выпуск шоу. Теперь зрители в ожидании продолжения.

«Буйвол из фантастического гипершоу "Маска" с первых секунд завоевал любовь зрителей! Так кто же он, пятый судья наиболее загадочного шоу страны? Неужели это Потап? А возможно Харчишин? В прямом эфире канала "Украина" и новостей "Сегодня" он снял маску!», – говорится в анонсе очередного эфира.

На телеканале отметили, что в связи с трагическими ми на Харьковщине, эфир второго выпуска гипершоу «Маска» перенесен на 30 января.