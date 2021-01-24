Он был моим лучшим другом, – Ринат Ахметов о брате

На 60-м году ушел из жизни Игорь Ахметов, брат президента ФК «Шахтер» Рината Ахметова. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба «Шахтер».

«Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный "Шахтер". Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой. Его опыта и его советов будет сильно не хватать всей семье ФК "Шахтер". Светлая память», – говорится в сообщении.

Президент футбольного клуба Ринат Ахметов рассказал об отношениях с братом Игорем. «Игорь был не просто моим старшим братом, он был моим лучшим другом. В детстве мы делили одну конфету на двоих, а на протяжении всей жизни на двоих мы делили и радости, и горести. И любовь к "Шахтеру" у нас тоже была одна на двоих – Игорь любил и понимал футбол, и очень много мне помогал. Он был очень добрым, порядочным и достойным человеком. И мне его будет сильно не хватать», – сказал Ахметов.

Футбольный клуб «Шахтер» выражает глубокие соболезнования семье в связи с непоправимой утратой.