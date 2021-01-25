В «ЛНР»: В Луганске сгорел склад горюче-смазочных материалов (Фото)

В «ЛНР» в Луганске сгорел склад горюче-смазочных материалов. О пожаре 24 января массово сообщали луганчане в соцсетях.

Склад расположен в 11-м Лутугинском проезде. Луганчане видели сильное задымление и огонь с большого расстояния.

Как сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР», сообщение о пожаре на складе, где хранились горюче-смазочные материалы, поступило 24 января.

«На место происшествия по повышенному номеру вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №1, №2, №3, №4, №5, часть специальной пожарной техники, а также представители центра управления в кризисных ситуациях. Руководил тушением пожара министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Кацавалов», – уверяют в «МЧС».

«По указанному адресу наблюдались горение в одном из складских помещений и сильное задымление. Одновременно с тушением звеньями газодмозащитной службы проводилась эвакуация имущества (автомасла, автохимия, аэрозоли и автозапчасти). В ходе ликвидации сотрудники МЧС дважды применяли пенную атаку. Тушение осложнялось большой площадью горения и задымленностью. Кроме этого, емкости с ГСМ от сильной температуры начали взрываться, произошло обрушение конструкций (стены и потолка), существовала большая угроза распространения огня на соседние помещения», – добавляют в «ЛНР».

Пожар был ликвидирован в 20:08 по местному времени. Огнем уничтожено складское помещение на площади 880 кв. м, перекрытие на площади 400 кв. м, верхняя часть кирпичной кладки на площади 100 кв. м, повреждена пристройка на площади 120 кв. м.

«Причина пожара устанавливается», – сообщают в «ЛНР».