В Украине лабораторно подтвердили 2,5 тысячи новых случаев COVID-19 за сутки

В Украине за прошлые сутки выявили 2 516 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 95 детей и 87 медработников. Об этом сегодня, 25 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 166 человек;
- летальных исходов – 63;
- выздоровели – 5 783 человека;
- проведено тестирований – 13 962 (в том числе методом ПЦР – 10 573, методом ИФА – 3 389).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и г. Киев (146)», – уточнил Степанов.
За все время пандемии в Украине заболели 1 194 328 человек, из них:
- выздоровели – 953 297 человек (79,9% от общего числа заболевших);
- находятся на лечении – 219 107 человек (18,3%);
- летальных исходов – 21 924 (1,8%).
Проведено ПЦР-тестов – 6 108 668.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 146 случаев;
- Винницкая область – 67 случаев;
- Волынская область – 66 случаев;
- Днепропетровская область – 136 случаев;
- Донецкая область – 126 случаев;
- Житомирская область – 122 случая;
- Закарпатская область – 59 случаев;
- Запорожская область – 241 случай;
- Ивано-Франковская область – 238 случаев;
- Киевская область – 102 случая;
- Кировоградская область – 3 случая;
- Луганская область – 41 случай;
- Львовская область – 138 случаев;
- Николаевская область – 123 случая;
- Одесская область – 166 случаев;
- Полтавская область – 84 случая;
- Ровенская область – 49 случаев;
- Сумская область – 101 случай;
- Тернопольская область – 95 случаев;
- Харьковская область – 51 случай;
- Херсонская область – 90 случаев;
- Хмельницкая область – 2 случая;
- Черкасская область – 68 случаев;
- Черновицкая область – 160 случаев;
- Черниговская область – 42 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.