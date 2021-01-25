RU
Все новости

В Украине лабораторно подтвердили 2,5 тысячи новых случаев COVID-19 за сутки

25.01.21 08:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за прошлые сутки выявили 2 516 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 95 детей и 87 медработников. Об этом сегодня, 25 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 166 человек;
  • летальных исходов – 63;
  • выздоровели – 5 783 человека;
  • проведено тестирований – 13 962 (в том числе методом ПЦР – 10 573, методом ИФА – 3 389).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и г. Киев (146)», – уточнил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 194 328 человек, из них:

  • выздоровели – 953 297 человек (79,9% от общего числа заболевших);
  • находятся на лечении – 219 107 человек (18,3%);
  • летальных исходов – 21 924 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 6 108 668.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 146 случаев;
  • Винницкая область – 67 случаев;
  • Волынская область – 66 случаев;
  • Днепропетровская область – 136 случаев;
  • Донецкая область – 126 случаев;
  • Житомирская область – 122 случая;
  • Закарпатская область – 59 случаев;
  • Запорожская область – 241 случай;
  • Ивано-Франковская область – 238 случаев;
  • Киевская область – 102 случая;
  • Кировоградская область – 3 случая;
  • Луганская область – 41 случай;
  • Львовская область – 138 случаев;
  • Николаевская область – 123 случая;
  • Одесская область – 166 случаев;
  • Полтавская область – 84 случая;
  • Ровенская область – 49 случаев;
  • Сумская область – 101 случай;
  • Тернопольская область – 95 случаев;
  • Харьковская область – 51 случай;
  • Херсонская область – 90 случаев;
  • Хмельницкая область – 2 случая;
  • Черкасская область – 68 случаев;
  • Черновицкая область – 160 случаев;
  • Черниговская область – 42 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2021 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк