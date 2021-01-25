Отозвали гарантии безопасности: «ДНР» заблокировала ремонт газопровода в Марьинке

«ДНР» отозвала предоставленные украинской стороне гарантии безопасности для восстановления газораспределительной станции возле Марьинки (Донецкая обл.). Об сообщает пресс-служба «МИД ДНР», передают местные интернет-ресурсы.

«Учитывая критичность ситуации, мы были вынуждены отозвать гарантии безопасности, предоставленные ранее на проведение ремонтно-восстановительных работ на ветке газопровода "Марьинка – Красногоровка", так как обязаны исключить любую дополнительную опасность жизни и здоровью мирных граждан», – заявили в «ДНР».

В «МИД ДНР» утверждают, что «эскалация конфликта наблюдается по всей линии фронта и именно по вине украинской стороны».

Напомним, что принципиальная договоренность о возобновлении поставок газа в Марьинку была достигнута 18 января во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Донецкая облгосадминистрация обратилась в командование Объединенных сил и СЦКК и запросила гарантии безопасности на 125 дней проведения работ.