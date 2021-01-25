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На улице +7: В Донецке катались на мотоцикле по замерзшему пруду (Фото, видео)

25.01.21 12:34
Донецк / Фото из соцсетей
Донецк / Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке с приходом теплой погоды многие люди рискуют жизнью, когда находятся на льду водоемов, передают «Донецкие новости».

Так, в местном Телеграм-канале показали, как мотоциклист пролетает по льду Второго городского пруда. «Сомнительный экстрим возле парка им. Щербакова», – написал автор.

Также в местном паблике в соцсетях публикуют фотографии рыбаков, которые массово ловили рыбу со льда, когда на улице было +7 градусов. При этом в комментариях напоминают о том, что в прошлую оттепель рыбалка закончилась для двоих мужчин плачевно: они провалились под лед и погибли.

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