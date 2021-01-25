Сводка из зоны ООС за 24 января: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки в районе проведения Операции Объединенных сил украинская сторона зафиксировала 5 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от населенных пунктов Пески и Пивденное НВФ неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 25 января, вдоль всей линии разграничения нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины составило 3 раза. Общее количество примененных боеприпасов – 8 единиц. Под огнем оказался район "Вольво-центра" на севере Донецка, а также окрестности поселка шахты имени Гагарина на северо-западе Горловки. Противник применял гранатометы и стрелковое оружие».

Также в «ДНР» уверяют, что «украинские войска утром, после завершения суточного отчетного периода, обстреляли окраину Горловки: выпущена 1 граната из СПГ, 8 гранат из РПГ, также применялось стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 24 января, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».