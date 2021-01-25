Сгорел электродвигатель: В «ДНР» произошел пожар на металлургическом заводе

В «ДНР» в воскресенье, 23 января, вспыхнул пожар на Енакиевском металлургическом заводе. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«23 января произошел пожар в агломерационном цехе филиала №2 "Енакиевский металлургический завод" ЗАО "Внешторгсервис"», – говорится в сообщении.

В «ведомстве» уверяют, что в результате уничтожен электродвигатель мощностью 1300 кВт. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Информация о пострадавших не сообщается.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» и «ЛНР» с 1 марта 2017 года на предприятиях с украинской юрисдикцией, которые располагались на неподконтрольной украинской власти части Донбасса, ввели «внешнее управление». В частности, в «ДНР» администратором Енакиевского металлургического завода назначена компания «Внешторгсервис». Уже «национализированный» завод заработал 27 апреля 2017 года, когда разожгли доменную печь № 5.

В июне 2017 года на ЕМЗ произошел пожар. А в сентябре 2017 года на завод при поставке лома черных металлов была выявлена партия радиоактивных отходов. Периодически на предприятии происходят пожары.

В результате пожара на ЕМЗ, который произошел 20 июля 2020 года, погиб один работник завода, еще один человек был госпитализирован с ожогами.