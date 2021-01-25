В «ДНР» умерли более 1,7 тыс. человек с COVID-19

В «ДНР» за сутки не выявили ни одного больного коронавирусом, так как не проводили исследования на COVID-19. Об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«24 января исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – уверяют в «минздраве ДНР».

Всего по состоянию на утро 25 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 19 222, из них:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 7 123 пациента;

выздоровели – 10 397 человек;

летальных случаев – 1 702.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 44 случая пневмоний, что на 24 меньше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 18 человек. Всего на лечении находятся 1 698 пациентов с пневмониями, из них 666 – на кислородной поддержке (+10 за сутки).