Деоккупацию Крыма и Донбасса нужно рассматривать отдельными треками, – Кулеба

Деоккупацию Крыма и временно неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей нужно рассматривать отдельно. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает «Украина 24».

«Безусловно, в дипломатии нет ничего невозможного, но по состоянию на сегодняшний день, я считаю, что вопросы деоккупации ОРДЛО и Крыма должны быть двумя отдельными треками. Они не должны пересекаться в переговорном плане, потому что если их бросить в один котел, то все слишком усложнится, и станет еще сложнее и Донбасс вернуть, и Крым вернуть», – сказал Кулеба.

По его словам, что ситуация на обеих территориях имеет определенные различия, в частности, юридического характера.

«Поэтому здесь не надо все смешивать», – заключил глава МИД.