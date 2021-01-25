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Более 43 тысяч подтвержденных случаев: Кириленко озвучил данные по коронавирусу (Карта)

25.01.21 10:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине за сутки лабораторно подтвердили 126 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 25 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За воскресенье, 24 января, лаборатории Донетчины сообщили о еще 126 больных коронавирусной болезнью, среди которых 6 детей:

  • 47 – в Мариупольской территориальной громаде;
  • 20 – в Краматорской ТГ;
  • 16 – в Покровской ТГ;
  • 13 – в Бахмутской ТГ;
  • 10 – в Константиновской ТГ;
  • по 9 – в Часовоярской и Дружковской ТГ;
  • по 1 – в Звановской и Соледарской ТГ.

С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 43 174 человек, из них:

  • выздоровели – 37 677 человек (87,3% от всех заболевших);
  • на лечении – 4 688 пациентов (10,9%);
  • летальных случаев – 809 (1,9%).

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