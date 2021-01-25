Более 43 тысяч подтвержденных случаев: Кириленко озвучил данные по коронавирусу (Карта)

На Донетчине за сутки лабораторно подтвердили 126 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 25 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
За воскресенье, 24 января, лаборатории Донетчины сообщили о еще 126 больных коронавирусной болезнью, среди которых 6 детей:
- 47 – в Мариупольской территориальной громаде;
- 20 – в Краматорской ТГ;
- 16 – в Покровской ТГ;
- 13 – в Бахмутской ТГ;
- 10 – в Константиновской ТГ;
- по 9 – в Часовоярской и Дружковской ТГ;
- по 1 – в Звановской и Соледарской ТГ.
С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 43 174 человек, из них:
- выздоровели – 37 677 человек (87,3% от всех заболевших);
- на лечении – 4 688 пациентов (10,9%);
- летальных случаев – 809 (1,9%).