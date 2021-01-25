Более 43 тысяч подтвержденных случаев: Кириленко озвучил данные по коронавирусу (Карта)

На Донетчине за сутки лабораторно подтвердили 126 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 25 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За воскресенье, 24 января, лаборатории Донетчины сообщили о еще 126 больных коронавирусной болезнью, среди которых 6 детей:

47 – в Мариупольской территориальной громаде;

20 – в Краматорской ТГ;

16 – в Покровской ТГ;

13 – в Бахмутской ТГ;

10 – в Константиновской ТГ;

по 9 – в Часовоярской и Дружковской ТГ;

по 1 – в Звановской и Соледарской ТГ.

С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 43 174 человек, из них: