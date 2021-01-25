Вот и получил Донецк новое ГуровО: В соцсети возмущены надписями на табличке автобуса (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители обсуждают, что указано на табличке маршрута городского автобуса, передают «Донецкие новости».

Так, в Донецке активно обсуждают маршрут №121. Дончане нашли массу несоответствий. Так, на табличке, закрепленной на автобусе, присутствуют опечатки: в частности, написано «инТститут». Кроме того, пр. Гурова отмечен как ГуровО, вместо ул. Марии Ульяновой указано МариЯ УльяновА. Есть и иные несоответствия.

«ГуровО, мед. инТститут, мяс комбинат, МИССИ, МариЯ УльяновА… МИСИ уже давно нет, есть ДонНАСА… И даже когда было, называлось МИСИ, а не МИССИ… Филологический прорыв и в деле сокращения слов: "бол." и "фаб."… "Рисовали" поросята. Никогда до войны не говорили и не писали "Фабрика макаронная". Говорили или "Макаронка", или "Макаронная фабрика"… А по "Мисси" – это вообще шедевр… Гурово – это какое-то село?», – пишут в местных пабликах.

«У меня теперь стресс… Русская языка такая сложная… Это ужас… Просто переводили с китайского через гугл-переводчик… Пушилин маршрут утвердил лично… Какой ужас, дожили, позорище! А впрочем, чему удивляемся, если в министерствах министры ударения в словах неправильно делают. Вот и получил Донецк новое – ГуровО! Как в том мультфильме…"Тупой и еще тупее..."», – пишут дончане.

В защиту человека, готовившего текст для таблички, также есть голоса: «Главное – доехать куда надо… Так это же языком фольклора – как народ говорит, так и написали… Написано так, как спрашивают! Чтоб не было лишних вопросов!».