RU
Все новости

Оттепель: В зоне ООС создают понтонные переправы для движения транспорта (Видео)

25.01.21 12:16
Пресс-центр штаба ООС
Пресс-центр штаба ООС

В связи с оттепелью военные понтонеры в зоне проведения Операции Объединенных сил создают переправы через реки к прифронтовым населенным пунктам. Об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как рассказали в штабе, в связи с резким изменением погодных условий, военные понтонеры оперативно-тактической группировки «Север» провели очистку реки от ледового покрова. Лед достигал уровня 20-30 сантиметров.

Военные инженеры с началом потепления привели понтонные переправы к населенным пунктам, находящимся на линии разграничения. Данные переправы обеспечивают движение гражданской и военной техники, работу неотложных служб в прифронтовых населенных пунктах, а также транспорта, который доставляет продукты питания.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2021 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк