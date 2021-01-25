Оттепель: В зоне ООС создают понтонные переправы для движения транспорта (Видео)

В связи с оттепелью военные понтонеры в зоне проведения Операции Объединенных сил создают переправы через реки к прифронтовым населенным пунктам. Об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как рассказали в штабе, в связи с резким изменением погодных условий, военные понтонеры оперативно-тактической группировки «Север» провели очистку реки от ледового покрова. Лед достигал уровня 20-30 сантиметров.

Военные инженеры с началом потепления привели понтонные переправы к населенным пунктам, находящимся на линии разграничения. Данные переправы обеспечивают движение гражданской и военной техники, работу неотложных служб в прифронтовых населенных пунктах, а также транспорта, который доставляет продукты питания.