Правосудие так не работает: Арестович объяснил причину срыва обмена пленными

Украина требует от российской стороны отдать более 100 человек в рамках обмена пленными. Примерно такое же количество запрашивает российская сторона. Но обмену препятствует разница в юридических подходах. Об этом рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, передает «Апостроф».

По его словам, стороны не могут «конкретно договориться».

«Последние два обмена у нас были после встречи "нормандской четверки" в Париже в 2019 году. Россияне говорят о необходимости процессуальной очистки тех, кого уже обменяли. Юридические очистки предполагают, что освобожденные лица будут помилованы указом президента Украины. Но мы им объясняем, что правосудие в Украине так не работает. Мы не можем собрать всех заявленных в кучу и помиловать их указом президента», – сказал Арестович.

Он пояснил, что каждый из людей, которых освобождает украинская сторона, подписывает формальное письменное обязательство – дойти до приговора украинского суда.

«То есть они берут на себя обязательства вступить во взаимодействие с украинским правосудием, дождаться приговора суда, и после этого президент может помиловать, как это предусмотрено договоренностями», – уточнил спикер украинской делегации в ТКГ.

На вопрос о предыдущих двух обменах, которые состоялись, Арестович ответил, что это была «добрая воля с российской стороны». Но сейчас ситуация иная.

«Потому, что они пытаются столкнуть нас напрямую с представителями временно оккупированных территорий, чтобы мы непосредственно с ними вели переговоры. И говорят, что они здесь посредники, и вообще ни при чем. Мы, Франция и Германия каждый раз напоминаем им, что они – сторона конфликта», – добавил Арестович.

Напомним, ранее в «ДНР» и «ЛНР» заявили, что приняли решение передать украинской стороне некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины. В группу вошли «женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица – люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против республик».

Сообщалось, что 9 незаконно удерживаемых в «Л-ДНР» граждан вернутся на подконтрольную Украине территорию 21 января. Планировалось, что они будут передаваться не через уполномоченные органы украинской власти, а через посредника. Но процесс передачи удерживаемых лиц был приостановлен.