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На Луганщине работник Управления полиции охраны насмерть сбил пешехода

25.01.21 14:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

24 января в 06:25 по пр. Победы в Лисичанске работник Лисичанского Управления полиции охраны, двигаясь на собственном автомобиле Lada Granta, совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП женщина скончалась на месте.

Обстоятельства ДТП и личность погибшей на месте происшествия устанавливали правоохранители. О данном происшествии извещено ГБР в г. Краматорске.

По данному факту начато досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

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