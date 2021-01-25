Локдаун закончился: В Минздраве напомнили о действующих карантинных ограничениях (Список)

В Украине количество выписанных пациентов, переболевших COVID-19, продолжает оставаться большим, чем количество госпитализированных. Такая тенденция сохраняется определенное время. Об этом сегодня, 25 января, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что на прошлой неделе в Украине было выявлено 30 612 случаев заболевания COVID-19. Это почти на 14 тыс. меньше, чем показатели позапрошлой недели.

«На прошлой неделе госпитализированы 11 630 пациентов против 13 555 на позапрошлой неделе. Сохраняется тенденция превалирования количества выписанных пациентов над количеством госпитализированных», – сказал Степанов.

При этом было проведено 144 280 тестирований методом ПЦР, а также 20 207 исследований на выявление антигена коронавируса с помощью экспресс-тестов.

«С начала 2021 года по регионам были распределены 1,5 млн тестов на выявление антигена. Совокупные лабораторные возможности страны по ПЦР-тестированию составляют 75 тыс. тестирований в сутки. Всего в Украине функционируют 2 373 пункта тестирования, их перечень размещен на сайте Минздрава. Проходить бесплатное тестирование должны как люди с любыми респираторными симптомами, так и лица, контактные с больными COVID-19», – объяснил Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что значительное улучшение результатов борьбы с пандемией COVID-19 стало возможным благодаря усиленному карантину, который продолжался с 8 января по 24 января. С 25 января Украина переходит к карантину, который уже действовал в декабре 2020 года.

«В течение недели МОЗ проанализирует эпидситуацию, что сейчас сложилась в Украине в разрезе регионов, и рассмотрит возможность возвращения к адаптивному карантину», – заключил Степанов.