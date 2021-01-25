На Луганщине от коронавируса умер житель Лисичанска

На Луганщине лабораторно подтвержден 41 новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умер 57-летний житель Лисичанска.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 22;

Рубежное – 3;

Беловодский район – 4;

Кременской – 3;

Новопсковский – 4;

Попаснянский – 5.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 13 535 человек, из них:

выздоровели – 10 779 человек;

лечатся – 2 375 пациентов, 297 – стационарно, 2 078 – амбулаторно;

умер – 381 человек.

За время распространения коронавируса в Луганской области заболели 505 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 435 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 20,5%.