На Луганщине от коронавируса умер житель Лисичанска

На Луганщине лабораторно подтвержден 41 новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умер 57-летний житель Лисичанска.
География выявленных заболеваний:
- город Лисичанск – 22;
- Рубежное – 3;
- Беловодский район – 4;
- Кременской – 3;
- Новопсковский – 4;
- Попаснянский – 5.
За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 13 535 человек, из них:
- выздоровели – 10 779 человек;
- лечатся – 2 375 пациентов, 297 – стационарно, 2 078 – амбулаторно;
- умер – 381 человек.
За время распространения коронавируса в Луганской области заболели 505 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 435 детей.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 20,5%.