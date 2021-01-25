Потери украинцев за подорожание коммунальных услуг в январе компенсируют субсидиями, – Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцам могут компенсировать субсидиями потери за коммуналку за январь. Парламент планирует обратиться к правительству по этому поводу. Об этом он сказал сегодня, 25 января, в ходе заседания согласительного совета ВР, передает «РБК-Украина».

«Все согласились с тем, чтобы обратиться к Кабинету министров в максимально сжатые сроки наработать изменения, позволяющие компенсировать субсидиями все те потери, которые люди понесли за январь месяц. К этому мы как Верховная Рада готовы присоединиться и через постановления, и через изменения в государственный бюджет Украины», – сказал Разумков.

Напомним, ранее в Минсополитики заявили, что получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться для оформления субсидии.

С 1 января 2021 года в Украине вступили в силу изменения относительно порядка назначения субсидий. В данное время субсидии получают более 3,1 млн домохозяйств, при этом средний размер начислений им за месяц составляет около 1 633 грн.