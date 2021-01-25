«Денег нет, но вы держитесь»: Арестович рассказал о сокращении РФ финансирования «Л-ДНР»

Обещания президента России Владимира Путина «поддерживать Донбасс» не обязательно предусматривают финансирование, а его сейчас РФ сокращает. Такое мнение высказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, передает «Апостроф».

Он отметил, что Путин не конкретизировал, в чем будет выражаться «поддержка».

«Это такой сигнал в стиле "Денег нет, но вы держитесь". Что они сделают? Раздадут еще 50 тысяч российских паспортов? Мы к этому готовы. Мы знаем, что такой процесс идет, и постоянно отмечаем об этом на всех дипломатических площадках. Такова наша деятельность, и поступки Российской Федерации становятся основанием для продолжения или усиления санкций и международной изоляции России в дальнейшем. Это грубое нарушение норм международного права», – сказал Арестович.

Спикер украинской делегации в ТКГ считает, что финансовое состояние России ухудшается.

«Я думаю, что дела очень плохи. Смотрите, Россия – милитаризированная страна. Она сейчас воюет одновременно в 7–8 местах по миру. Основная ставка России – это проекция силы. Если они главному инструменту уменьшают финансирование, то это означает, что дела там очень плохи. Вооруженные силы – это последняя статья, от которой Кремль мог бы забрать финансирование, но забирает. Это означает, что по остальным отраслям все гораздо хуже», – отметил Арестович.

По его словам, содержание неподконтрольной украинской власти территории Донбасса обходится России в сумму от 1 до 3 млрд долларов в год. И это финансирование приостанавливается.

«Оно уже прекращается. Там жалуются все: от простых людей – граждан Украины, которые оказались в заложниках у русских – до тех, кто позирует в качестве представителей марионеточной власти. Говорят, что с деньгами там не ахти. Это можно прочитать в открытых источниках: во всех соцсетях, на форумах, где переписываются наши граждане из Донецка или Луганска между собой», – констатировал Арестович.