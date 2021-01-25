На антитела к коронавирусу: В Мариуполе бесплатно тестируют доноров крови

В Мариуполе доноров крови бесплатно обследуют на антитела к коронавирусу. Об этом сообщает «Сайт города Мариуполя».

Бесплатное тестирование донорской крови на антитела к COVID-19 проводятся на коммунальном предприятии «Станция переливания крови».

Как рассказал главный врач станции Владимир Мавров, чтобы пройти тестирование, донорам, проживающим в Мариуполе и в близлежащих районах, необходимо прийти на Станцию переливания крови и сдать кровь. «Процедура проводится натощак и бесплатно», – уточнил Мавров.

Только за неделю проведения таких исследований у 30% доноров были выявлены антитела.

Медики отмечают, что при наличии антител вырабатывается иммунитет к болезни, и при повторном заболевании организм легче с ней справляется.