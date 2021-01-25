«Вдома» устанавливают всем: В «Л-ДНР» обсуждают снятие с самоизоляции при въезде в Украину из России

Начиная с 11 января, Россия включена Минздравом Украины в список стран «красной» зоны по уровню распространения COVID-19. Это автоматически повлекло изменение процедуры пересечения украинско-российской границы с отправкой на самоизоляцию. Коснулось это и жителей «Л-ДНР», которые въезжают на подконтрольную украинской власти территорию через Россию. Опытом люди делятся в соцсетях, передают «Донецкие новости».

После внесения в список стран «красной» зоны при въезде из России необходимо отправляться на 14-дневную самоизоляцию с установкой мобильного приложения «Вдома». В то же время, самоизоляцию можно сократить, сдав ПЦР-тест в аккредитованной Минздравом лаборатории и получив отрицательный результат на коронавирус.

Теперь одним из самых обсуждаемых вопросов в пабликах, которые посвящены теме пересечения КПВВ и границ, стал следующий: «Где можно сделать тест на ковид в Донецкой и Луганской областях с передачей в приложение "Вдома"?». Люди делятся своим опытом прохождения границы по новым правилам и как снимали самоизоляцию.

«Сегодня ночью пересекли границу Россия-Украина. "Вдома" устанавливают всем! Трижды проверяют на границе и при выезде фотографируют паспорт. В Киеве сдали тест в лаборатории Unimed. Цена теста – 630 грн. Результат готов через 30 мин. Они передают результат в МОЗ. По итогу через час после сдачи теста самоизоляция была снята. Эти лаборатории есть в разных городах», – рассказывает Ирина.

«Можно сдать в лаборатории в Мариуполе, по пр. Мира, 24, за 600 грн, и вас снимут с "Вдома" за 30 минут», – поделилась Елена.

«Сдаете тест в лаборатории и говорите, что для снятия "Вдома". Результат через 8-10 часов. Мы делали за 1200 грн», – написала Ольга.

Некоторые люди еще не знают о том, что вступили в силу новые правила и недоумевают, почему нужно проходить тесты и устанавливать приложение для самоизоляции. Иные комментаторы поясняют, что все изменилось буквально в один день.

«А ввели это 11 января! Россию внесли в "красную" зону 11 января! Так что, если вы не в курсе, то вот вам информация к размышлению. Еще 10 января не было ни тестов, ни самоизоляции», – пояснил в обсуждении темы Вадим.

Отдельные участники обсуждения поинтересовались, будут ли проблемы, если по приезду в Украину удалить установленное приложение «Вдома».

«У пограничников подключена база к приложению "Вдома", и они видят по вашим данным – закончилась самоизоляция или нет. По крайней мере, на Меловом так», – ответил один из участников чата.

Напомним, что в Донецкой области тестирование на COVID-19 проводят как государственные, так и частные лаборатории.

При этом нужно учитывать, что государственные лаборатории производят анализы, но не сам забор: если хотите сделать государственный бесплатный тест, то ваш путь – к семейному врачу. Дальше приедет мобильная бригада (и это не «скорая»), которая отберет образец и доставит его в лабораторию. В некоторых гослабораториях можно сдать анализ частным образом (платно).

Если вы хотите сделать ПЦР-тест платно и быстро, то нужно обращаться в частные лаборатории, которые аккредитованы Минздравом для проведения ПЦР-тестов. Список, местонахождение и цены на тесты в Донецкой области можно посмотреть здесь. В Луганской области информацию о лабораториях можно посмотреть здесь.

Кроме того, Минздрав Украины запустил онлайн-карту пунктов тестирования. Согласно данным Минздрава, всего в Украине созданы 2 373 пункта, где можно бесплатно сдать анализ на коронавирус. В Донецкой области работают 154 таких пункта, в Луганской области – 26.