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Число выросло: Опубликованы новые данные по количеству переселенцев

25.01.21 14:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине по состоянию на 25 января учтены 1 млн 459 тыс. 086 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по данным на 19 января, на учете состояли 1 млн 458 тыс. 912 переселенцев. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю увеличилось на 174 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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