Число выросло: Опубликованы новые данные по количеству переселенцев

В Украине по состоянию на 25 января учтены 1 млн 459 тыс. 086 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по данным на 19 января, на учете состояли 1 млн 458 тыс. 912 переселенцев. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю увеличилось на 174 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: