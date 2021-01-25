В Луганске к соревнованиям по пулевой стрельбе привлекли подростков (Фото)

В «ЛНР» в Луганске к соревнованиям по пулевой стрельбе привлекли подростков. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Республиканские соревнования по пулевой стрельбе "Ворошиловский стрелок" стартовали в Луганске на базе стрелкового тира Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту ЛНР», – утверждают в «ЛНР».

В мероприятии, по словам организаторов, принимают участие команды, «представляющие вузы и военно-патриотические клубы ЛНР». Возраст участников – от 15 до 25 лет, это как юноши, так и девушки – всего 70 человек представляют 14 команд.

В связи с ситуацией с коронавирусом отборочный этап разбили на две части: сегодня, 25 января, отстреливаются 35 человек и завтра – 35 человек. В финале должны соревноваться 4 команды.

«Стрельба – это ваша будущая подготовка к службе в любых органах и в армии. Каждый из вас должен научиться правильно и хорошо стрелять, чтобы в перспективе вы могли четко отстаивать команду каждый своего учебного заведения», – во время мероприятия, обращаясь к подросткам, заявил «депутат народного совета» Олег Попов.

«Председатель общественной палаты ЛНР» Алексей Карякин сообщил, что «нынешняя молодежь ЛНР станет достойной сменой нынешним защитникам республики», и для этого «нужно уметь держать правильно в руках оружие».

Ранее украинские правозащитники сообщали, что в «ДНР» и «ЛНР» под видом «военно-патриотического воспитания» ведется антиукраинская пропаганда среди детей, подростков и молодежи с привлечением их к членству в общественных организациях. Правозащитники также привели примеры интеграционных процессов в сфере культуры, когда через конкурсы красоты, концерты, другие мероприятия привлекают детей и молодежь, чтобы она реализовывалась в культурной, спортивной и социально-экономической жизни России.