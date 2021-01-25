Усиленный карантин дал положительный результат для сдерживания COVID-19 на Донетчине, – облгосадминистрация

Усиленный карантин, который продолжался с 8 по 24 января, положительно повлиял на эпидемиологическую ситуацию в Донецкой области. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 января, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«Мы видим и уменьшение количества лиц, которые обращаются за помощью, и количества тех, кому проводится ПЦР-тестирование. И заболеваний на прошлой неделе было 240-250 случаев на 100 тыс. населения, то сегодня мы имеем цифру 191,8 случаев на 100 тыс. населения. За сутки – 126», – отметил Педенко.

По его словам, в среднем по Украине этот показатель составляет 197 на 100 тыс. населения.

Представитель облздрава добавил, что на сегодня с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 в области зарегистрированы 43 174 человека. Из них 37 677 человек уже выздоровели, а 809 пациентов умерли от осложнений COVID-19.

Загруженность мест для пациентов с коронавирусом составляет 25,8%, в Украине средний показатель – 28,1%.

За прошлую неделю в среднем лаборатории проводили исследование методом ПЦР у 947 человек. На сегодня остаток непротестированных проб составляет 292 образца.