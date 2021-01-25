На Донетчине 31 медик умер от осложнений коронавируса

С начала карантина в Донецкой области коронавирусом заболели 1 754 медицинских работника, из них выздоровели 1 589 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 января, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«К сожалению, из общего числа заболевших 31 медработник умер от осложнений коронавируса», – добавил Педенко.

По его словам, на сегодня в больницах находятся 26 медработников с диагнозом COVID-19 и 10 – с подозрением на данную инфекцию.

Он также сообщил, что в регионе с начала пандемии заболели 1 703 детей, из них 1 548 – выздоровели.

«Умерших детей от COVID-19 в области не было», – уточнил представитель облздрава.

В данное время всего 1 ребенок находится в стационаре с подозрением на коронавирус.