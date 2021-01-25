Продукты, тарифы, проезд: Как за год подорожала жизнь на Донетчине

В декабре 2020 года в Донецкой области цены на потребительском рынке области по сравнению с ноябрем повысились на 1,0%, против декабря 2019 года – на 5,2%. Среднегодовой уровень инфляции в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил 3,6%. Об этом сегодня, 25 января, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в течение декабря 2020 года в среднем на 2,0%. В частности, зафиксировано повышение цен по сравнению с предыдущим месяцем на:

яйца – на 21,8%;

овощи – на 9,1%;

сахар – на 8,2%;

рис – на 7,6%;

подсолнечное масло – на 5,8%;

макаронные изделия – на 3,8%;

молоко – на 2,1%;

масло – на 1,9%;

кисломолочную продукцию – также на 1,9%;

гречневые крупы – на 1,8%;

хлеб – на 1,5%;

фрукты – на 1,4%;

чай – на 1,0%.

Снизились по сравнению с ноябрем 2020 года цены на:

оливковое масло – на 2,3%;

свинину – на 1,8%;

фруктовые соки – на 1,0%;

рыбу и продукты из рыбы – на 0,6%.

В течение 2020 года выросли цены на:

гречневые крупы – на 50,6%;

сахар – на 38,0%;

яйца – на 34,0%;

подсолнечное масло – на 24,5%;

рис – на 15,1%;

фрукты – на 14,5%;

хлеб – на 11,7%;

макаронные изделия – на 11,6%;

говядину – на 10,5%;

молоко – на 6,2%;

масло – на 5,1%;

чай – на 3,5%;

рыбу и продукты из рыбы – на 1,6%.

Подешевели в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года овощи – на 12,1%, мясо птицы – на 7,5%, свинина – на 1,3%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за год увеличились в среднем на 7,3%:

природный газ подорожал на 36,1%;

тарифы на канализацию – на 12,9%;

тарифы на водоснабжение – на 5,7%;

тарифы на отопление – на 4,6%.

Оставались без изменений тарифы на содержание домов и придомовых территорий, электроэнергию, горячую воду.

Цены на горюче-смазочные материалы выросли в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем 2020 года на 2,6%, а по сравнению с декабрем 2019 года – снизились на 10,8%. Услуги автодорожного пассажирского транспорта подорожали в течение года на 2,4%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта – на 10,4%.

Средние цены и тарифы в сфере связи повысились в течение 2020 года на 3,1%, в системе здравоохранения – на 4,2%, в сфере образования – на 20,6%. В то же время одежда и обувь подешевели на конец 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года на 2,7%.

Как сообщалась ранее, в ноябре на Донетчине средняя номинальная заработная плата составила 12 781 грн, за год она выросла на 8,6%.