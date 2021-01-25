Обстрелы: На Донетчине ранен украинский боец

Сегодня, 25 января, в зоне проведения Операции объединенных сил получил ранения военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Уточняется, что боец получил ранение в результате обстрела противником украинских позиции в районе поселка Золотое, который произошел в полдень.

«Ему оказана медицинская помощь, состояние тяжелое», – уточнили в ТКГ.

Украинской стороной СЦКК был введен «режим тишины» и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

В «ДНР» подтверждают, что в этом районе сегодня были обстрелы. Но в «республике» утверждают, что были обстреляны их позиции в районе поселка шахты имени Гагарина (это окраина Горловки, рядом с поселком Зайцево).