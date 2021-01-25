Житель Донецка купил поддельный украинский паспорт и отправился с ним на КПВВ

Житель Донецка приобрел поддельный паспорт гражданина Украины. Он оплатил «услугу» с биткоин-кошелька. Но когда приехал на подконтрольную Украине территорию, то фальшивку обнаружили. Об этом говорится в приговоре Волновахского районного суда Донецкой области, передает «Вільне радіо».

Как установили следователи, дончанин Александр находился в «ДНР». В октябре 2020 года он захотел купить поддельный украинский паспорт. В интернете Александр нашел человека на подконтрольной территории, который обещал помочь сделать таковой.

Мужчина заплатил посреднику с биткоин-кошелька 2000 долл. США. Уже 17 декабря ему передали новый поддельный паспорт гражданина Украины. Туда вписали прописку в Константиновке с 2013 года, а паспорт будто бы выдали в Печерском РО ГУ ГМС Украины в г. Киеве. Кроме того, вероятно, в паспорте было указано другое имя.

Уже через несколько дней мужчина отправился из «ДНР» на подконтрольную территорию. 28 декабря он прибыл на украинский КПВВ «Новотроицкое», предъявил пограничникам свой паспорт. Но проверяющие заметили, что это подделка.

В итоге, Александра обвинили в «использовании заведомо поддельного документа». Во время расследования эксперты определили, что документ не соответствует образцу оригинального паспорта, а также на нем нет специальных элементов защиты.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Он рассказал следователям все как было. Суд это учел и оштрафовал его на 850 грн. Но он еще должен заплатить более 4000 грн за проведение экспертизы. Сам поддельный паспорт уничтожат.