Для пожилых подопечных: В хоспис на Донетчине передали щенков (Фото, видео)

У подопечных хосписа для пожилых людей в Часов Яре (Донецкая обл.) появились домашние любимцы. Четверо щенков породы алабай основателю заведения Евгению Ткачеву передал знакомый фермер, передает «Суспільне».

Жительница хосписа Раиса Фоменко констатирует – щенки дарят положительные эмоции. «Они у нас очень хорошие. Они спокойны. Я лежу, но могу посидеть. Щеночки – это наша забава. Они чувствуют, как к ним относишься», – говорит женщина.

Раиса Фоменко с питомцем

У другой жительницы хосписа Нелли Папуш – больная рука, женщина не может ею двигать. Говорит, что щенок будто чувствует это.

Щенков в хоспис привезли с фермерского хозяйства, расположенного в Константиновке. Имя фермера основатель заведения не называет. Лишь уточняет, что выменял собак на услуги.

«Это психологическая разгрузка. Щенки как "игрушки" для наших бабушек, дедушек, и для меня немного. Кроме того, это те, кто будут доедать кашу, которая остается иногда от наших подопечных. В то, что что они станут охранниками, я не верю, хотя это алабаи-овчарята», – рассказал основатель хосписа Евгений Ткачев.

Всего в учреждение передали четверых щенков. Двое из них будут жить в отделении для лежачих, один – в лагере для детей, еще один поедет в хоспис в Северск.