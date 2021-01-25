15 объектов на 353 миллиона: На Донетчине показали результаты «Большой стройки» (Фото)

Донетчина выполнила весь объем работ в рамках программы «Большая стройка» на 2020 год. В области построено, отремонтировано и реконструировано 15 социальных объектов – 5 детских садов, 5 школ и 5 спортивных объектов. Об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины.

На реализацию этих 15 проектов было выделено 353 млн грн, в частности:

из Государственного фонда регионального развития – 76 млн грн;

из местных бюджетов – 226 млн грн;

из других программ государственного бюджета – 51 млн грн.

ДЕТСКИЕ САДЫ

После строительства, ремонта и реконструкции 5-ти садов в области 713 дошкольников уже учатся и проводят время в безопасных и удобных условиях.

1. Капремонт дошкольного учебного заведения ясли-сад № 117 «Юный моряк», г. Мариуполь

созданы комфортные условия для безопасного пребывания 220 детей и получения ими дошкольного образования.

Утеплен фасад здания и кровля, заменены дверные и оконные блоки, системы отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, украшен фасад здания и отремонтированы внутренние помещения, приобретено и смонтировано технологическое оборудование, обустроены спортивные и игровые площадки, территорию детсада ограждено.

Общая сметная стоимость проекта – 50,6 млн грн.

Ясли-сад № 117 «Юный моряк»

2. Капремонт детсада № 49 «Крепыш», г. Бахмут

В детском саду созданы комфортные условия для безопасного пребывания 213 детей и 58 новых рабочих мест. Термомодернизовано здание, заменены внутренние сети, осуществлены отделочные работы внутренних помещений, осуществлены мероприятия для маломобильных групп населения, территорию озеленена, установленные игровые павильоны.

Общая сметная стоимость проекта – 16,9 млн грн.

Детсад № 49 «Крепыш»

3. Капремонт детсада № 56 «Гусельки», г. Бахмут

Детсад термомодернизировали: заменили и утеплили крышу и утеплили фасад здания, капитально отремонтировали внутренние помещения, заменили инженерные сети, а также обустроили территорию. Учреждение посещают 115 детей.

Общая сметная стоимость проекта – 22,1 млн грн.

Детсад № 56 «Гусельки»

4. Реконструкция нежилого здания в г. Краматорске по ул. Заводской для размещения детского сада

Здание термомодернизировали, построили котельную, заменили внутренние сети, провели внутренние отделочные работы, установили игровые и спортивные площадки.

Новый детский сад могут посещать 50 дошкольников. Созданы также 50 рабочих мест для персонала сада.

Общая сметная стоимость проекта – 15,1 млн грн.

Реконструкция здания, ул. Заводская

5. Капремонт детсада № 39 «Одуванчик», г. Бахмут

Детсад посещают 115 детей. В детском саду заменили и утеплили крышу и утеплили фасад здания, отремонтировали внутренние помещения, заменили инженеры сети, благоустроили территорию.

Общая сметная стоимость проекта – 24,2 млн грн.

Детсад № 39 «Одуванчик»

ШКОЛЫ

Благодаря программе «Большая стройка» в 5-ти школах области обеспечены надлежащие условия для обучения 3385 учащихся и работы 230 учителей.

6. Общеобразовательная школа № 1, пгт Никольское, опорная школа

В учебном заведении, в котором работают 56 учителей и учится 620 учеников, было реализовано 4 проекта строительства. Проведена термомодернизации здания и ремонт кровли, капремонт внутренних помещений, установлена модульная котельная и проведены внешние сети, увеличена площадь пищеблока за счет одноэтажной пристройки и установки оборудования.

Общая сметная стоимость проекта – 77,5 млн грн.

ОШ в пгт Никольское

7. Общеобразовательная школа № 6, г. Селидово

Здесь учатся 1296 школьников и работают 89 учителей. В школе завершены 2 проекта по термомодернизации здания, внутренних работ и заменой внутренних сетей, установлено оборудование для столовой, проведены мероприятия для маломобильных групп населения, благоустроена территория, установлена система молнезащиты. Также есть футбольное поле и спортивное оборудование.

Общая сметная стоимость проекта – 98,4 млн грн.

ОШ в Селидово

8. Капремонт здания общеобразовательной школы в пгт Желанное (Ясиноватский район)

Для 300 учеников и 15 учителей обеспечены надлежащие условия для безопасного пребывания.

Проведена термомодернизация здания, обновлены внутренние помещения, заменены сети водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, отремонтирована кровля, обеспечена доступность здания для маломобильных групп населения, благоустроена территория.

Общая сметная стоимость проекта – 35,2 млн грн.

ОШ в пгт Желанное

9. Общеобразовательная школа № 2, г. Северск (Бахмутский район)

В школеучатся 560 учеников и работают 32 учителя. Здесь реализованы 2 проекта – заменена кровля, осуществлена термомодернизации здания, капремонт наружных систем водоснабжения и канализации, отопления, систем электроснабжения и электроосвещения, проведен капремонт внутренних помещений, установлены новые входы и площадки, ограждения территории школы и спортивных площадок, благоустроена территория.

Общая сметная стоимость проекта – 46 млн грн.

ОШ в Северске

10. Общеобразовательная школа № 2, г. Красногоровка

Реализовано 2 проекта, по которым завершена термомодернизация здания, проведена отделка внутренних помещений, установлены два твердотопливных котла и оборудование, смонтирована модульная котельная, обустроен металлический бункер для хранения запасов угля, проложены сети водоснабжения и канализации. Созданы комфортные условия для обучения 609 учащихся и работы 38 учителей.

Общая сметная стоимость проекта – 107,8 млн грн.

ОШ в Красногоровке

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Благодаря «Большая стройка» более 142,4 тысячи жителей области теперь имеют возможность заниматься спортом и активно отдыхать на 5-ти спортивных объектах.

11. Строительство спортивных сооружений в парке культуры и отдыха «Сад Бернацкого», г. Краматорск

Пусковой комплекс № 1 Футбольное поле с искусственным покрытием. В настоящее время около тысячи поклонников футбола могут заниматься любимым делом. Установлен манеж с металлическим каркасом, на который натянут тент из поливинилхлорида, обустроено футбольное поле с искусственным покрытием размерами 60 х 40 метров с освещением и электронным табло.

Общая сметная стоимость проекта – 18,7 млн грн.

Спортсооружения в парке «Сад Бернацкого»

12. Реконструкция стадиона «Шахтер», г. Селидово

Около 9000 горожан всех возрастов могут посещать обновленный стадион, где обустроили беговые дорожки с современным резиновым покрытием, площадка Workout, детскую игровую площадку для детей до 12 лет, заменили конструкции существующих трибун на пластиковые стулья для 1600 посетителей, создали мультифункциональные спортивные площадки 32 х 20 м и площадку с уличными тренажерами, реконструировали админздание и провели благоустройство прилегающей территории.

Общая сметная стоимость проекта – 45,1 млн грн.

Стадион «Шахтер»

13. Реконструкция стадиона имени Ю.П. Скиданова, г. Славянск

Завершена реконструкция трибун, отремонтированы фасад и крыша админздания, оснащен фасад тира для пулевой стрельбы и беговые дорожки, построены теннисный корт, мини-футбольное поле, универсальная площадка для игры в волейбол и баскетбол, площадка с тренажерным оборудованием. Реконструированы сети водоснабжения и канализации. Территория огорожена по периметру. Поиграть в теннис, мини-футбол, баскетбол или пострелять в тире могут 10 тыс. горожан.

Общая сметная стоимость проекта – 38,1 млн грн.

Стадион им. Ю.П. Скиданова

14. Строительство стадиона в г. Волноваха

10 тыс. местных жителей могут играть в футбол или заниматься бегом на новом стадионе, который имеет футбольное поле площадью 5,4 тыс. кв. м, трибуны для 264 болельщиков и беговые дорожки.

Общая сметная стоимость проекта – 27,3 млн грн.

Стадион в Волновахе

15. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса, г. Краматорск

Более 112 400 местных жителей получили новое футбольное поле с искусственным покрытием стандартного размера 105 х 68 метров, легкоатлетические дорожки, спортивную площадку для пляжного волейбола 24 х 14 метров, теннисный корт размером 40 х 20 метров, спортивную площадку Workout и административные здания с раздевалками.

Общая сметная стоимость проекта – 39,8 млн грн.