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Дело «Роттердам +» закрыто законно

25.01.21 18:40

Дело «Роттердам +» антикоррупционный прокурор закрыл законно. Это еще раз признали и судьи Высшего антикоррупционного суда, передает ТК «Украина».

На прошлой неделе один из ферросплавных заводов, который называл себя потерпевшим по данному делу, требовал суд отстранить прокурора Виталия Пономаренко. Мол, тот имеет предубеждения.

Служители Фемиды же признали – прокурор действовал законно.

Сейчас волокита с «Роттердам +» завершена. А Интерпол заявил, что больше не будет искать подозреваемых скандального производства. Их сняли с международного розыска. В частности, речь о бывшем главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрии Вовке.

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