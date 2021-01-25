Нет аналогов в Украине: В Мариуполе создали сайт об умерших (Видео)

Жительница Мариуполя Алиса Бобко создала сайт об умерших «Незабуду». Аналогов, говорит, в Украине нет, передает «Суспільне».

На разработку сайта ушло около полугода. Финансовую поддержку в 100 тыс. грн на проект девушка получила от ПРООН. Сайт начнет работать уже в мае этого года.

Идея проекта у Алисы возникла после того, как она не смогла на кладбище отыскать могилу своего отца. «Я подумала, что все должно быть оцифровано, то есть данные должны быть в каких-то открытых реестрах. Но таких данных не оказалось. Оказалось, что в Украине вообще подобного нет. У нас нет ни общедоступного реестра захоронения, ни сайта, на котором можно было бы сохранить память», – рассказала Бобко.

Сначала девушка прошла обучение в местном центре развития стартапов. После с командой начала создавать сайт.

По словам основательницы проекта, на сайте можно будет заполнить анкету, отметить место захоронения на карте, найти место захоронения по уже оцифрованным данным или созданным анкетам пользователей. Также через сайт можно будет заказать уход за могилой.

«Можно будет прочитать информацию о знаковых личностях, об особенностях города. Этот раздел мы будем наполнять сами, сотрудничая с культурными учреждениями, с музеями», – добавила Бобко.

По информации директора комбината коммунальных предприятий Галины Степанковой, на территории Мариуполя 16 кладбищ. Их общая площадь более 240 гектаров. Среди них только одно открытое кладбище, 6 закрытых и 9 с правом подзахоронения.