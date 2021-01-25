Россия – на втором месте: Предприятия Донетчины экспортируют товары в 113 стран

В январе – ноябре 2020 года экспорт товаров субъектами хозяйствования Донецкой области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 18,6% и составил 3583,4 млн долл. США. Об этом сегодня, 25 января, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Предприятия региона вывозили продукцию в 113 стран мира.

На первом месте – Италия (21,6% общего объема). Сюда в январе – ноябре 2020 года экспортировано товаров на 772,5 млн долл., что на 28,3% меньше, чем в январе – ноябре 2019 года.

На втором месте – Российская Федерация (12,4% общего объема). Поставки в РФ по сравнению с 11-ю месяцами прошлого года сократились на 21,4% и составили 443,6 млн долл.

На третьем месте – Турция (12,1% общего объема). При этом поставки в эту страну в сравнении с январем – ноябрем 2019 года выросли в 2,2 раза и составили 432,9 млн долл.

Больше всего область поставляет за границу черные металлы – 77,8% экспорта всех товаров. Валютная выручка от этих поставок в январе – ноябре 2020 года по сравнению 11-ю месяцами прошлого года уменьшилась на 16,0% и составила 2786,4 млн долл.

Отмечается рост экспорта продукции химической промышленности – на 65,4%, а также изделий из черных металлов – на 31,8% и продукции машиностроения – на 5,7%. Экспорт готовых пищевых продуктов сократился по сравнению с январем – ноябрем 2019 года в 5,5 раза.