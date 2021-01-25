И два КПВВ: Мобильные отделения «Ощадбанка» посетят 5 населенных пунктов Донбасса

На этой неделе, с 25 по 29 января, передвижные отделения «Ощадбанка» посетят 5 населенных пунктов прифронтовой зоны Донбасса. В том числе будут работать на двух КПВВ – «Новотроицкое» и «Счастье». Об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Данные мобильные отделения созданы на базе автомобиля КрАЗ. В них проживающие вдоль линии разграничения могут получить все базовые банковские услуги.

График работы мобильных отделений «Ощадбанка» в Донецкой области

График работы мобильных отделений «Ощадбанка» в Луганской области