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И два КПВВ: Мобильные отделения «Ощадбанка» посетят 5 населенных пунктов Донбасса

25.01.21 19:17
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На этой неделе, с 25 по 29 января, передвижные отделения «Ощадбанка» посетят 5 населенных пунктов прифронтовой зоны Донбасса. В том числе будут работать на двух КПВВ – «Новотроицкое» и «Счастье». Об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Данные мобильные отделения созданы на базе автомобиля КрАЗ. В них проживающие вдоль линии разграничения могут получить все базовые банковские услуги.

График работы мобильных отделений «Ощадбанка» в Донецкой области

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