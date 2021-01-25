Более 3 лет без пенсии: Переселенка приобрела жилье и ей заблокировали выплаты

Переселенка прибрела квартиру на подконтрольной Украине территории, зарегистрировалась (прописалась) в ней и отказалась от справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Но Пенсионный фонд прекратил выплачивать ей пенсию, пока она вновь не предоставит справку ВПЛ. Ее пенсия была заблокирована более 3 лет – 40 месяцев. Об этом сообщают правозащитники Датского совета по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC-DDG).

«Моя история оказалась сложной и длительной, сплошная эпопея. Пришлось использовать множество правовых способов, чтобы вернуть пенсию, которую незаконно перестали выплачивать», – говорит переселенка Людмила.

С началом вооруженного конфликта на Донбассе она переехала с неподконтрольной территории в Бердянск. Вскоре смогла приобрести здесь жилье и отказалась от справки переселенца, ведь стала жителем этого города. Однако Пенсионный фонд отказался выплачивать ей пенсию, фактически обязывая снова взять справку ВПЛ.

Людмила отказалась брать этот документ и решила отстаивать свое право на пенсию в суде.

Юрист DRC-DDG помогла женщине пройти первый этап – выиграть дело в Бердянске суде. Однако ПФУ подал апелляцию и дело дошло до Верховного суда, в котором Людмила также выиграла процесс.

Пенсионный фонд медлил с выполнением решения 14 месяцев, однако, в конце концов, разблокировал выплаты после вмешательства исполнительной службы.