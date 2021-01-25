Фонд Рината Ахметова помог Виталине из Киева

Виталине из Киева сразу после рождения поставили диагноз – полная глухота. Но со временем неожиданно для всех девочка начала реагировать на звуки. Но полноценного исцеления не произошло. Виталина слышала, но не настолько хорошо, чтобы научиться говорить. Об этом рассказывает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Специалисты порекомендовали немедленно приобрести девочке слуховые аппараты. Стоимость эти приборов оказалась для семьи неподъемной. За поддержкой родители обратились в Фонд Рината Ахметова. Виталина стала участницей проекта «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу» и получила от самого известного благотворителя Украины современные слуховые аппараты.

«Спасибо огромное Фонду за этот проект, за то, что подарили нашей дочери возможность слышать голоса и звуки. Она сможет нормально развиваться и говорить», – сказала мама девочки Ольга Луканина.

Фонд Рината Ахметова помогает детям с проблемами слуха с 2007 года. В 2018 году для системной и масштабной помощи таким малышам был запущен проект «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу!». Сначала высокочувствительные аппараты Фонд предоставлял детям, живущим в четырех областях юго-востока страны, но в 2020 году проект стал общенациональным. Высокочувствительные слуховые аппараты получили 199 малышей со всей Украины.