И социальную, и академическую: Когда студент-ВПЛ может получать две стипендии

Студенты-переселенцы имеют право на получение социальной стипендии. При этом они должны выбрать лишь один вид стипендии – академическую или социальную. Но есть случаи, когда можно получать обе выплаты. Об этом рассказали правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев».

Так, право на социальные стипендии имеют студенты (курсанты), которые обучаются «на бюджете» в вузах государственной формы собственности на дневной форме обучения и не находятся при этом в академическом отпуске (Постановление Кабинета министров Украины от 28.12.2016 № 1045).

Социальную стипендию могут получать переселенцы и студенты иных категорий, в частности, из числа:

детей, зарегистрированных как ВПЛ (до окончания обучения в таком заведении, но не дольше чем до достижения ими 23 лет);

детей, проживающих в населенных пунктах на линии соприкосновения (до окончания детьми обучение в учебном заведении, но не дольше чем до достижения ими 23 лет).

лиц, признанных пострадавшими участниками Революции Достоинства, участниками боевых действий в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», и их детей (до окончания детьми обучение в таком заведении, но не дольше чем до достижения ими 23 лет);

лиц с инвалидностью вследствие войны в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и их детей (до окончания детьми обучение в таком заведении, но не дольше чем до достижения ими 23 лет);

детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести) или умершего вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в районе проведения АТО / ООС, боевых действий или вооруженных конфликтов (до окончания обучения в таком заведении, но не дольше чем до достижения ими 23 лет);

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа в случае продолжения обучения до 23 лет или до окончания учебных заведений, а также студентов (курсантов) таких заведений, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей;

детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью I-III группы;

лиц, ставших студентами (курсантами) в течение трех лет после получения базового и / или полного общего среднего образования, родители которых являются шахтерами, которые имеют не менее 15 лет стажа подземной работы или погибли в результате несчастного случая на производстве или которым установлена инвалидность I или II группы;

лиц, которым назначены социальные стипендии Верховной Рады Украины для студентов учреждений профессионального перед высшими и высшего образования из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей;

студентов (курсантов) из семей, которые получают помощь согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям»;

и др.

«Вместе с тем этим же постановлением определено, что студентам (курсантам), имеющим право на получение социальной стипендии и которые приобретают право на получение академической стипендии, выплачивается только один вид стипендии по их выбору. Исключение при этом составляют дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, лица из их числа, а также студенты (курсанты), которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей. Соответствующим категориям студентов (курсантов) одновременно выплачивается и академическая, и социальная стипендии в соответствии с законодательством», – отметили юристы.

Также правозащитники обращают внимание, что если студент имеет право на назначение социальной стипендии одновременно по нескольким основаниям, социальная стипендия выплачивается в соответствии лишь с одним из оснований по выбору студента.

Следовательно, право на одновременное получение социальной и академической стипендии у студента-ВПЛ появляется только при наличии документов, подтверждающих принадлежность к одной из следующих категорий лиц, как: