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Россия вернет Донбасс Украине только в двух случаях, – Гордон

25.01.21 20:33
Дмитрий Гордон / Фото из открытых источников
Дмитрий Гордон / Фото из открытых источников

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» назвал две причины, которые могут вынудить Россию вернуть Украине оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

«Передача [неподконтрольной части] Донбасса Украине может произойти только в двух случаях: или если коллективный Запад врубит против России такие санкции, что России будет легче отдать Донбасс; или если сменится режим в Москве, и другой человек, пришедший вместо Путина, решит это сделать», – отметил журналист.

Он подчеркнул, что в этом вопросе от Украины ничего не зависит.

«Иных вариантов я не вижу – от Украины в данном случае ровным счетом ничего не зависит. Поэтому все остальное является бесполезным сотрясанием воздуха и обманом», – заявил Гордон.

Напомним, ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Россия и Украина могут примириться за день.

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