Суточное количество новых больных COVID-19 в Украине снизилось до 2,7 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки диагностировали 2 779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 95 детей и 175 медработников. Об этом сегодня, 26 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализирован – 891 человек;

летальных случаев – 133;

выздоровели – 12 538 человек;

проведено тестирований – 32 030 (в том числе методом ПЦР – 16 589, методом ИФА – 15 441).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях», – добавил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 197 107 человек, из них:

выздоровели – 965 835 человек (80,6% от общего числа заболевших);

находятся на лечении – 209 215 человек (17,6%);

летальных исходов – 22 057 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 6 125 257.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 375 случаев;

Винницкая область – 53 случая;

Волынская область – 93 случая;

Днепропетровская область – 108 случаев;

Донецкая область – 46 случаев;

Житомирская область – 20 случаев;

Закарпатская область – 103 случая;

Запорожская область – 276 случаев;

Ивано-Франковская область – 255 случаев;

Киевская область – 78 случаев;

Кировоградская область – 17 случаев;

Луганская область – 56 случаев;

Львовская область – 167 случаев;

Николаевская область – 30 случаев;

Одесская область – 211 случаев;

Полтавская область – 100 случаев;

Ровенская область – 81 случай;

Сумская область – 37 случаев;

Тернопольская область – 95 случаев;

Харьковская область – 207 случаев;

Херсонская область – 37 случаев;

Хмельницкая область – 15 случаев;

Черкасская область – 122 случая;

Черновицкая область – 192 случая;

Черниговская область – 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.