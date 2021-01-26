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Суточное количество новых больных COVID-19 в Украине снизилось до 2,7 тысяч человек

26.01.21 08:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки диагностировали 2 779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 95 детей и 175 медработников. Об этом сегодня, 26 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализирован – 891 человек;
  • летальных случаев – 133;
  • выздоровели – 12 538 человек;
  • проведено тестирований – 32 030 (в том числе методом ПЦР – 16 589, методом ИФА – 15 441).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях», – добавил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 197 107 человек, из них:

  • выздоровели – 965 835 человек (80,6% от общего числа заболевших);
  • находятся на лечении – 209 215 человек (17,6%);
  • летальных исходов – 22 057 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 6 125 257.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 375 случаев;
  • Винницкая область – 53 случая;
  • Волынская область – 93 случая;
  • Днепропетровская область – 108 случаев;
  • Донецкая область – 46 случаев;
  • Житомирская область – 20 случаев;
  • Закарпатская область – 103 случая;
  • Запорожская область – 276 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 255 случаев;
  • Киевская область – 78 случаев;
  • Кировоградская область – 17 случаев;
  • Луганская область – 56 случаев;
  • Львовская область – 167 случаев;
  • Николаевская область – 30 случаев;
  • Одесская область – 211 случаев;
  • Полтавская область – 100 случаев;
  • Ровенская область – 81 случай;
  • Сумская область – 37 случаев;
  • Тернопольская область – 95 случаев;
  • Харьковская область – 207 случаев;
  • Херсонская область – 37 случаев;
  • Хмельницкая область – 15 случаев;
  • Черкасская область – 122 случая;
  • Черновицкая область – 192 случая;
  • Черниговская область – 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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