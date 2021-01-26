Суточное количество новых больных COVID-19 в Украине снизилось до 2,7 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки диагностировали 2 779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 95 детей и 175 медработников. Об этом сегодня, 26 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализирован – 891 человек;
- летальных случаев – 133;
- выздоровели – 12 538 человек;
- проведено тестирований – 32 030 (в том числе методом ПЦР – 16 589, методом ИФА – 15 441).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях», – добавил Степанов.
За все время пандемии в Украине заболели 1 197 107 человек, из них:
- выздоровели – 965 835 человек (80,6% от общего числа заболевших);
- находятся на лечении – 209 215 человек (17,6%);
- летальных исходов – 22 057 (1,8%).
Проведено ПЦР-тестов – 6 125 257.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 375 случаев;
- Винницкая область – 53 случая;
- Волынская область – 93 случая;
- Днепропетровская область – 108 случаев;
- Донецкая область – 46 случаев;
- Житомирская область – 20 случаев;
- Закарпатская область – 103 случая;
- Запорожская область – 276 случаев;
- Ивано-Франковская область – 255 случаев;
- Киевская область – 78 случаев;
- Кировоградская область – 17 случаев;
- Луганская область – 56 случаев;
- Львовская область – 167 случаев;
- Николаевская область – 30 случаев;
- Одесская область – 211 случаев;
- Полтавская область – 100 случаев;
- Ровенская область – 81 случай;
- Сумская область – 37 случаев;
- Тернопольская область – 95 случаев;
- Харьковская область – 207 случаев;
- Херсонская область – 37 случаев;
- Хмельницкая область – 15 случаев;
- Черкасская область – 122 случая;
- Черновицкая область – 192 случая;
- Черниговская область – 5 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.