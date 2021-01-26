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Рыбачили: В «ДНР» двое мужчин провалились под лед, один погиб

26.01.21 09:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» двое мужчин провалились под лед во время рыбалки на водоеме в Торезе (после декоммунизации – Чистяково), один из них погиб. Об этом сегодня, 26 января, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Инцидент произошел 25 января. Двое мужчин ловили рыбу в пруду-отстойнике №8 и провалились под лед.

«Местным жителем из воды извлечен гражданин 1958 года рождения, которого спасатели переодели в сухую одежду и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Тело второго рыбака 1959 года рождения спасатели при помощи веревки извлекли на берег и передали его сотрудникам полиции», – сообщили в «ДНР».

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