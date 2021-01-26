Сводка из зоны ООС за 25 января: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки в районе проведения Операции Объединенных сил украинская сторона зафиксировала 7 нарушений режима прекращения огня. Один украинский военный ранен. Об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку от Пивденного НВФ открывали огонь из оружия разных видов – минометов калибром 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Хутор Вольный НВФ вели огонь по позициям украинских военных из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов получил ранения один украинский воин. Военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение, где врачи оказывают ему необходимую помощь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», у Тарамчука, противник дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Водяного, что на Приазовье, и Павлополя НВФ использовали против украинских военных стрелковое оружие, а неподалеку Водяного – еще и подствольный гранатомет.

На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 26 января, вдоль всей линии разграничения нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «украинские военные 6 раз обстреляли территорию ДНР в минувшие сутки. Общее количество примененных боеприпасов – 34 единицы. При обстрелах применялось вооружение БМП и БТР, минометы калибром 120 мм, а также гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Под огнем оказались окрестности поселков Александровка и Еленовка, села Спартак – на донецком направлении, а также поселок шахты имени Гагарина – на горловском направлении».

Также в «ДНР» утверждают, что «украинские войска сегодня утром дважды обстреляли из гранатометов район села Яковлевки под Ясиноватой. В общей сложности выпущено 6 гранат из РПГ и СПГ. Также применялось стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 25 января, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня».